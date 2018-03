Fotod: geograafiatudengid ööbivad täna Emajõel

Tartu ülikoolis kuuendat aastat geograafiat õppiv Märt Kütas rääkis, et Emajõel Atlantise ees telkimisel on kolm põhjust. «Esimene: reede õhtul tuleb ju välja minna. Teine: puhas keskkond on oluline. Kolmas: maailmas toimuvad ekstreemsed kliimamuutused,» tõi Kütas välja.