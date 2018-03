Viis Tartu ülikooli eriala tõusid olulisse edetabelitesse

«Skytte instituut on eriti viimastel aastatel muutunud märksa rahvusvahelisemaks: 25% meie töötajatest tuleb väljastpool Eestit ja meie neljast magistriõppekavast kolm on ingliskeelsed. Selle tulemusena on tekkinud keskkond, milles on kombineeritud hästi eesti- ja ingliskeelne õppe- ja teadustöö. Tänu sellele oleme välisrahastuse leidmisel edukad. Selle kõrval peame oluliseks ka noorte Eesti teadlaste naasmist Tartusse, et tagada eriala järelkasv. Kokkuvõttes on see väga hea tunnustus kõigile meie inimestele!» rõõmustas Mihkel Solvak, sotsiaalteaduste valdkonna J. Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja kohusetäitja.

«See on väga meeldiv tunnustus, kuigi me edetabelikohti oma töös eesmärgiks tavaliselt ei sea,» tundis heameelt ökoloogia ja maateaduste instituudi juhataja Leho Ainsaar. «Meie instituudi teadus- ja õppetöö tugev külg on eelkõige sügav erialadevahelisus. Meie ala ühendab endas suurepäraselt keskkonnateadused, füüsikalised loodusteadused, sotsiaalteadused ja infotehnoloogia. Kindlasti tahan ära märkida meie varalahkunud professori Rein Ahase hindamatud teened selles, et meie geograafiateadus on maailmas nii nähtav.»

Sel aastal koostas QS esimest korda eraldi edetabeli ajaloo eriala kohta, mis oli varem ühendatud arheoloogia erialaga. TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja Anti Selarti sõnul on julgustav, et QS tunnustab Tartu ülikooli võrdselt mõlemas (151.–200. koht). «See on loomulikult meeldiv uudis ja innustav tunnustus instituudi kogu töötajaskonna jaoks. Meil on hea meel, et Tartu ülikoolis on kõige kiuste välja arendatud nüüdisaegne erialane teaduslik potentsiaal ning et meie tööd ja tegemised pole ka väljaspool oma ülikooli ja kodumaad märkamata jäänud,» sõnas Selart.

Erialade edetabelites noppis taas kõige rohkem esikohti Harvardi ülikool, teisel kohal oli ka sel aastal Massachusettsi tehnoloogiaülikool.