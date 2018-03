Lülisamba väärarenguga pisipoiss vajab tuge

6-aastane Sander sündis lülisamba väärarengu ja kahepoolse neurosensoorse kuulmislangusega ehk ta oli kaasasündinult kurt. Lapsele on paigaldatud ajutüve implantaat ning ta õpib logopeedi toel kõnelema. Hiljuti läbis poiss lülisamba operatsiooni, et tema seisund paraneks. Lapse seljal ja kaelal esineb aga endiselt kõverusi ning palju lihaspingeid. Kuna seljas asuva implantaadi tõttu on igasugused põrutamisohuga treeningud Sanderile mittesoovitatud, on ravivesivõimlemine üks parimaid viise ta pingeid leevendada ning lihaseid treenida.

Lastefondi toetustaotluste juht Eveli Ilves nentis, et heategevusorganisatsioon on individuaalset ravivesivõimlemist hakanud toetama viimase poole aasta jooksul ning hetkel toetab fond kolme last. «Meil on väga hea meel, et saame nende laste puhul võimaldada just individuaalset lähenemist, sest see on suureks abiks laste taastusravis,» rääkis Ilves. «Kindlasti on neid peresid veel, kus laps vajaks haigusest tulenevat arsti soovitusel just sellist teenust,» tõi ta välja. «Julgustan peresid meie poole pöörduma ja uurima toetusvõimalusi,» kutsus Ilves üles.