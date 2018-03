Tartu linnapea võttis tselluloositehase suhtes selgelt eitava seisukoha

Klaas põhjendas, et kaks volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni ning majanduskomisjoni põhjalikku arutelukoosolekut on selgelt välja toonud, et tehase võimalik mõju keskkonnale on nii tõsine, eelkõige seades ohtu veemajanduskava täitmise, et ei ole mõtet tehase eriplaneeringuga edasi minna (selle algatas riik eelmisel aastal – toim).