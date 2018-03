Pidu troopikas ehk Orhideed näitavad ilu

Need, kes oma lilled VI erakollektsionääride orhideekonkursile viivad, saavad terve aasta tasuta botaanikaaeda külastada, samuti kingitakse esikolmikule orhideed. Kõige kaunimad orhideed valivad välja näituse külastajad. «See igakevadine näitus on oodatud sündmus nii lillesõprade kui ka orhideehuviliste seas,» rääkis Lepik.

Veel on näituse külastajal võimalik näha ainukest tarbeorhideed – vanilli. Kenade rippuvate kollaste õitega orhidee võib kasvada kuni 35 meetri pikkuseks. Tuleb välja, et vanill on kõige kallimate maitseainete seas teisel kohal, kuna seda tuleb käsitsi tolmeldada. Pärast aeganõudvat käsitsi tolmeldamist valmivad umbes pooled kaunad.