Auhinnatud fotogalerii väänab tõde veel vaid paar päeva

Näituse fotoseeria on autori sõnul pildistatud klaasnegatiividele. «Mingit manipulatsiooni siin pole, kõik on esitletud nii, nagu asjad päriselt olid,» lisab ta. «Seda on proovitud varjata, aga tõestus on nüüd teie nina all. Tuleb välja, et näiteks nutitelefonid ja läptopid olid olemas juba eelmise sajandi alguses, rääkimata kõrvaklappidest, mida mungad on kasutanud juba pikka aega oma kloostrites. Kunst võib olla tõe kui tegelikkuse allikas.»