Saja viie aastast Ellen Lätti õnnitlesid ta 70. aastates õpilased

Täna juhtus midagi veelgi erilisemat. Ellen Lätti tuppa kogunes lisaks lähedastele ja sõpradele ka viis Porkuni kooli 1964. aastal lõpetanud last, kes on nüüd enam kui seitsekümmend aastat vanad.

Endine õpilane Maimu Sabal elab Tartus ning tema ütles, et tänu Ellen Lätti õpetatud eesti keelele said selgemaks ka kõik teised ained. Isegi matemaatika.

Palamuselt Tartusse sünnipäevale sõitnud Kai Sulin meenutas, kui palju vaeva ta nägi r-tähe hääldusega, ja lisas, et see vaev tasus end kuhjaga ära.

Põltsamaalt tulnud Koit Püvi märkis, et temal oli keeruline s-tähe hääldamine ning õpetaja olnud alati nii nõudlik. Aga õpetaja ei olnud kunagi kuri.

Pärnust tulnud Raivo Kuldkepp kirjeldas logopeedilisi harjutusi lusikaga ning Tallinna mees Aarne Võsa ütles, et kui tema Porkunisse kooli läks, ei osanud ta ei lugeda, kirjutada ega rääkida. Aga ta õppis selle ära ning on suutnud terve elu hakkama saada nii, et kuuljad vaevalt märkavad ta kurtust.