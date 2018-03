Tartu tippvõrkpallurid käisid Tormas tüdrukutega lustimas

Ei juhtu just tihti, et mõni tippvõistkond muudab keset võistlushooaega oma tavapärast treeningurutiini. Sellise erandi tegi sel kolmapäeval Tartu võrkpalliklubi Bigbank esindusmeeskond, kes võttis nõuks sõita Torma spordihoonesse, et seal kohalike ja Tartu SK Duo tütarlastega maha pidada lõbus võrkpallilahing.