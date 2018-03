Tammeka eesmärk algavaks hooajaks: töökas jalgpall

Viimaste nädalate külmalaine on sundinud Tammekat üksjagu treeninguplaani muutma ja mitu harjutuskorda on peetud ülikooli spordihoone kergejõustikuhallis. Seal on rõhutud intensiivsetele spurtidele, pallitunnetuse säilitamiseks mängiti eelmisel reedel ka saalijalgpalli. Viimased mängueelsed treeningud tehakse siiski Sepa staadionil, kuigi meeskonna peatreener Kaido Koppel nentis, et pakase käes saavad need «päris huvitavad olema».