Rektorikandidaat Toomas Asser: oleks ebamõistlik midagi kardinaalselt muuta

Toomas Asser, mis sai määravaks, et otsustasite anda oma jah-sõna meditsiiniteaduste valdkonna ettepanekule kandideerida Tartu ülikooli rektoriks?

Põhiline oli valdkonna kolleegide pöördumine ja veenmine.

Aga kui pikalt kaalusite, enne kui oma nõusoleku andsite?

Päris pikalt, sest olen ikkagi tegevarst, kirurg ja see on küllalt suur otsus. Hetkel ei oska muidugi öelda, kuidas see läheb ja mis sellest kõigest tuleb, aga selline otsus on tehtud.

Mis võiks ülikoolis teie arvates teisiti olla?

Praegu on sellest veel vara rääkida, peame kolleegidega ja valdkonna inimestega põhjalikult aru pidama, missugused on ülikooli põhilisemad ootused, aga võin kinnitada seda, et minu arvates pole ülikoolis väga kardinaalseid muudatusi vaja teha ning pigem võiks ees seista rahulik aeg.

Ülikoolil on arengukava, mis on väga põhjalikult läbi arutatud, ning käivitatud või käivitamisel on kindlad suunad ning oleks ebamõistlik midagi väga kardinaalselt muuta. Ning pealegi on mitmed olulised teemad, nagu näiteks teadusfinantseerimise põhimõtted või karjäärimudel sellised, et vajavad väga põhjalikku süvenemist, enne kui mingeid otsuseid teha.

Meditsiiniteaduste valdkond teatas ametlikult, et on kinnitanud Toomas Asseri rektorikandidaadiks.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi sõnul suudab Toomas Asser olla Tartu ülikoolile väärikas liider.