Jaanus Kriisk: Suure Raha pisarad

Suuri asju ja suuri ettevõtteid tehakse Suure Rahaga. Suure Raha ajaloost lähtuvalt puuduvad sellel finantsallikal südametunnistus ja empaatiavõime, sest ta on anonüümne. Isegi kui algul on teada, kes, siis kaob see teadmine kiiresti offshore’ide rägastikku ja advokaadibüroode uste taha. Juhtub see müügi tõttu mõnele rahvusvahelisele korporatsioonile või omanike soovist distantseeruda mingi kogukonna negatiivse energia eest, kelle elu nad põrguks on muutnud.