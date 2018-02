Infopäeval värvati uusi tudengeid ka võlupeegli abil

Aastaring on saanud täis ning ülikoolidel on taas põhjust meelitada kooliõpilasi akadeemilise perega liituma. Selleks korraldasid neli suurimat kõrgkooli Tartus ühel ja samal päeval kõigile huvilistele infopäeva. Eile paotasid oma ukse Tartu ülikool, maaülikool, tervishoiukõrgkool ja kõrgem kunstikool, et läbi töötubade ja põnevate atraktsioonide püüda pilke just nende õppekavadele.