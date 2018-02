Luuletaja kirjutas raamatu mägede õlule tõusmisest

Kopsaka pildi-, teabe- ja luulerohke teose kirjastaja Tiit Pruuli on lugejaile sisu tutvustamiseks tagakaanele kirjutanud lühikese, aga täpselt sõnastatud tekstikese: «Himaalaja on üks maailma poeetilisemaid paiku. Aado Lintrop tunneb tänu oma mitmetele reisidele seda kanti suurepäraselt. Ta oskab mägesid, nende loodust ja inimesi ka suurepäraselt poetiseerida. Nii sõnade kui fotode abil. See on ülemlaul inimestele ja mägedele, kes kõrgustesse pürivad.»