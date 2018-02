Linn vahetab suure spordibaasi väikese veemotokeskuse vastu

Kuuel hektaril laiuvas Mäe-Kääraku spordibaasis on 13 kämpingut, võimla, söökla ja saun. FOTO: Mia-Alexandra Aidla

Kahe spordikeskuse vahe on sada kilomeetrit ja pindalalt on Võrumaal asuv spordibaas Tartu veemotokeskusest ligi viis korda suurem. Seevastu on kinnistute väärtus enam-vähem võrdne.

Nõukogude Liidu pärandus

Tartu spordiseltsi Kalev juhatuse esimees Raido Mägi selgitas, et tegelikult on tegemist lihtsa juriidilise vangerdusega, mida on tarvis, et Tartu Kalev saaks suviti kasutatavat Mäe-Kääraku spordibaasi edasi arendada ja linn saaks panustada oma territooriumil asuva veemotokeskuse arendamisse.

«ENSV ajal oli selline kord, et igale linnale kuulus mõni spordibaas, mis asus linnast kaugemal. See oli vajalik, et linna noortele saaks suviti ka linnast väljaspool spordilaagreid korraldada,» selgitas Raido Mägi, miks Tartust saja kilomeetri kaugusel asuv spordibaas Tartu linna omandisse kuulub.

Elukorraldus on aja edenedes läinud selliselt, et Tartu Kalev kasutab Mäe-Kääraku spordibaasi igal suvel, kuid linnal pole enam huvi selle arendusse panustada.

Samamoodi on jäänud endistest aegadest spordiseltsi Kalev omandisse Tartu linnas asuv veemotokeskus, millega Kalev ei tegele ja rendib seda hoopis Tartu veemotoklubile.

Sama hind

Võrumaal asuv Mäe-Kääraku spordibaas laiub kuuel hektaril. Seal on võimlahoone, 13 kämpingumaja, söökla ja saun. Tartus Kvissentalis asuv veemotokeskus on küll mitu korda väiksem ning seal on vaid jahtklubihoone ja paadikuur, kuid kinnistute väärtus on sisuliselt võrdne.

FOTO: graafika TPM

Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson kinnitas Raido Mägi sõnu, et linn on pigem huvitatud oma territooriumil asuvate spordibaaside arendamisest. «Seda enam, et Tartu veemotosportlased teevad väga häid tulemusi, on linna soov parandada nende tegevustingimusi,» märkis Jürgenson.

Siiski on Tartu linnal peale Mäe-Kääraku spordibaasi veel üks spordikeskus, mis ei asu linna territooriumil. Linnale kuulub Otepää külje all asuv Veski spordi- ja puhkebaas. Sellest linn siiski loobuda ei soovi. «Veski spordibaas on linnale väga oluline ning seda soovime kindlasti edasi arendada,» lisas Jürgenson.

Otsuse, kas linn ja spordiselts Kalev saavad kinnistud ära vahetada, langetab Tartu linnavolikogu. «Eelnõu läks nüüd komisjoni ja ilmselt jõuab see volikokku ülejärgmisel nädalal,» sõnas Jürgenson.