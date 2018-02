Saksa väed jõudsid Tartusse 24. veebruaril kell 10.30. Märtsikuu esimestel päevadel andsid siinsed baltisakslastest professorid okupatsioonivõimudele märku, et ülikooli saaks kiiresti taastada, kuna sotsiaalne kandepind baltisakslaste, eestlaste ja lätlaste varal olevat täiesti olemas. Et nõudmisel oleks kaalu, lisati, et ülikool võib sattuda bolševike teenistusse.