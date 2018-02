Raamatukogus triibutab paber

Just nõndamoodi on värvilise pabermaterjaliga ringi käinud rahvusarhiivi paberikonservaator Küllike Pihkva, nimetanud tulemuse triibupaberiks ja esitanud sellises autoritehnikas valminud abstraktsed pildid Tammelinna raamatukogus (Suur kaar 56) näituseks. Ühtekokku on kahel korrusel umbes 70 erinevas mõõdus pilti korralikult paspartuu ja klaasi alla pandud.

Väljapaneku pealkiri «Kuu on öine päike elik õhinapõhiselt, käsikaudu» annab aimu, et autor on oma tegevuses kantud poeetilistel lainetel. See ilmneb ka pildiallkirjades. Mõni neist on ühesõnaline, mõni aga pikk kaunis proosaluuletus.