Linastub maaülikooli ja Prantsuse dokumentalistide koostöös valminud kurefilm

Filmi peategelane on Eesti sookureuurijate poolt satelliitsaatjaga varustatud sookurg «Ahja 5», kelle rändetee jälgedes liigutakse Eestist läbi Euroopa ja Lähis-Ida Etioopiasse. Kõigis neismaades on sookurel tähtis koht rahvapärimuses ja uskumustes, olles elu salapära ja õnne sümbol. Filmi režissöörid on Maxence Lamoureux’i ja Arnaud Devroute Prantsusmaalt.

«Mõte filmiks tekkis autoritel jälgides Eesti satelliitsaatjaga varustatud sookurgede rännet Lindude Rände veebilehel,» rääkis maaülikooli juhtivteadur Aivar Leito. Tema sõnul on sookure «Ahja 5» ligikaudu 6000 km pikk rändetee Eestist Etioopiasse olnud põnev ja unikaalne, kuna see on andnud palju täiesti uut teadusinfot liigi rände kohta. «Satelliitsaatjaga varustatud sookurgede rände jälgimine ja detailne kirjeldamine kogu Euroopa ja Põhja- ning Kirde-Aafrika ulatuses on teadusele uus. Kõige selle põhjal on meie uurijad koostanud sookurgede uue rändetee kaardi,» rääkis teadlane uuringutest lähemalt.