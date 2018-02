«Eks rumalast peast tekivad need ideed,» naeris sündmuste eestvedaja, taliujuja Margus Ruusmaa. «Karusselliga tegime eelmisel aastal juba proovi. Suusaidee oli täiesti uus.»

Andrei Kulagin oma töövahenditega. FOTO: Sirje Penjam

Tartu taliujujate hulka kuuluv Andrei Kulagin mäletab aga, et jääkarusselli idee torkas kellelegi pähe juba üle-eelmisel aastal. «Alles pärast saime internetiavarustest teada, et niisuguseid asju on maailmas varemgi ette võetud. Nüüd teame ka, et meie viimane jääkarusell kuulub maailma esikolmikusse,» täpsustas ta. «Ameerikas on olnud üks 110 meetri läbimõõduga ning soomlased on teinud samuti sajameetrise.»

Asjatundjad on välja arvestanud, et Anne kanali jääratas võis kaaluda koos lumega 2525 tonni!

Ei ole naljategu

Kui eelmise aasta jääkarusselli läbimõõt oli 60,4 meetrit, siis nüüd tuli kõigepealt järgi uurida, kas sajameetrise diameetriga ring Anne kanalile üldse ära mahub. Selgus, et hädavaevu mahub.

Paar päeva varem käisid mehed kalamehepuuriga jäässe auke tegemas, et veenduda, kui paks see on. Oli 30 sentimeetrit.

Ka kontrollisid nad, kas kalda lähedal vett jätkub ning ega jääratas mutta takerdu.

Siis tuli karusselli täpne keskpunkt välja mõõta ning sellesse post taguda ning sel postil seal korralikult külmuda lasta! Juba paarisentimeetrine võnkumine oleks ringi loperguseks muutnud, aga lopergune ratas ei tiirle!

Siis tuli sirkel ehitada. See käis nii, et ringi keskpunktiks olnud post sai kinnituskohaks 50 meetrisele traadile, mida omakorda teisest otsast rihmaga pingul hoiti ja ringiratast veeti. Sirkli nõelaks sai ahjuroop, mis traadi küljes rippus ja liikudes lumele jälje jättis.

Sirkliga töötamine. FOTO: Sirje Penjam

Lumele tuli vedada kaks umbes 7-sentimeetrise vahega joont, ja kohe saega tööle hakata, enne kui jäljed lumelt kaovad.

24. veebruari hommikul alustas Andrei Kulagin saagimisega. Lõikas kümme meetrit jääd kahe joonega läbi ning seejärel tulid teised mehed ning püüdsid jäätahukad kitsast veekanalist ahjuroopide ja konksudega välja. Andrei Kulaginil ja veel mõnel mehel tuli jääd saagida kokku kaks korda 314 meetrit. Nelja tunniga tegid ära!

Asjatundjad on välja arvestanud, et Anne kanali jääratas võis kaaluda koos lumega 2525 tonni! Et see kolakas tiirlema saada, uputati jääratta servas olnud väikestesse kalameheaukudesse koormarihmade otsi, millel igal ühel pulk küljes, ja nii, et see pulk jäi allapoole jääd augule risti ette. Rihm ise oli jää peal, et oleks, millest sikutada.

Andrei Kulagin ütles, et nad panid jäärattasse kuus või kaheksa niisugust rihma ning uskusid, et vaja võib minna 100 inimese jõudu. Aga ei läinud.

Proovitõmbe tegi maailmakuulus rammumees Tarmo Mitt, ja nii edukalt, et jääpank tegi kohe nõksaku ja tiirlemine algas.

Suusasprint

Elevust tõid ka Anne kanali jääle tassitud kuuemeetrised lauad, mis otstest kokkukruvituna ehitati saja meetri pikkuseks suusapaariks. Suuskadel oli iga meetri järel koormarihmadest aasad küljes. Kui kõlas start, tuli kõigil meeles pidada, et alustada tuleb parema jalaga.

Parem, vasak! FOTO: Väino Pool

Muidugi oli kukkujaid ja katkestajaid, aga raja ääres jätkus küllaga asendusliikmeid ning distants sada meetrit läbiti kahe minuti ja 16 sekundiga

Anne kanali sündmuste eestvedaja Margus Ruusmaa ütles lõpuks, et söönuks niisuguse ettevõtmisega ei saa, aga emotsioon on see, mis toidab ja kosutab hinge.

Korralduses lõid kaasa paarkümmend inimest, peamiselt kõik Tartu taliujujad. Riigi sünnipäeva ja karusselli nautisid Anne kanalil aga sajad ja sajad linlased kuni pimedani välja. Paraku pöörles jääratas vaid 24. veebruaril, kuna öösel külmetas pakane selle uuesti kinni.