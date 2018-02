Jalgpallihall võib kahe aasta pärast püsti olla

Jalgpallihalli vajaduse on enda jaoks viimaks teadvustanud ka Tartu linnaisad, kes on selle sisse kirjutanud koalitsioonilepingusse. Tõsi küll, spordiinvesteeringute kava näeb ette, et see peaks valmis saama 2021. aastaks, mis tähendab aga seda, et nii kaua peaks jalgpallurid senisel viisil hakkama saama, ehk treenima talvel tuule ja sademete käes jäätunud väljakutel.