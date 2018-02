Arnold Rüütel: lavastuses oli selge sõnum metsa laastamisest

President haaras oma kõnesse tulevikku vaadatuna väga paljusid praegu eluliselt tähtsaid küsimusi meie ühiskonnas ja seetõttu ma arvan, et see oli väga hea kõne.

See oli omapärane lavastus, mis oli osalt filmitud. Selge sõnum oli metsa mahavõtmisest ja laastamisest. Eesti loodus on üks paljuliigilisem võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega ja metsa all on üle poole Eestist. Metsal on väga suur tähtsus kogu meie keskkonnale ja selle pärast ei tohi metsa laastada. Sõnum lavastuses anti selle kohta, mille üle just praegu palju vaieldakse.