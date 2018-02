Heidy Purga: paljudeni ei jõudnud see, mida meile pakuti

Mind tohutult inspireerib tema kõnede puhul see, kuidas ta räägib õmblusteta ühiskonnast -südamlikkusest, üksteise toetamisest, märkamisest ja hoolimisest. Ta ei räägi ainult nendest inimestest, kelle mõtted meile meedia vahendusel iga päev koju kätte jõuavad, vaid kõigist olulistest eestlastest ja toetavatest jõududest, kes võivad mingis mõttes Eesti jaoks veel olulisemad olla. Mulle meeldib, et ta pöörab kõigile tähelepanu.

Ma seisin saalis nii pagana halvas koha, et etendus ei jõudnud minuni, akustika oli kehv. Suur osa näitlejate tekstist läks kaduma ja sama oli ka muusika puhul. Ma plaanin selle tüki hiljem kodus rahulikult järele vaadata, et saaksin süveneda. See situatsioon siin tekitas väga paljudes inimestes tunde, et see kõik, mida meile pakuti, lihtsalt ei jõudnud meile kohale.