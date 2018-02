Kaja Kallas: ootan aega, kui saame aastapäeva vastuvõttudel nautida laste rahvatantsu ja Eesti heliloojate muusikat

Ma ootan tegelikult aega, kus me võiksime lihtsalt nautida laste rahvatantsu ja ilusat Eesti autorite muusikat, mida selles kontserdis ju tegelikult natuke ka oli. Ootan aega, kui me saame aastapäeval lihtsalt tähistada ja oma rõõmu väljendada.

Arvestades, et Eesti keelt räägib umbes 900 000 inimest maailmas, siis ma väga loodan, et saja aasta pärast on meid sama palju või isegi rohkem, aga et see keel ja kultuur on endiselt au sees. Sa võid käia maailmas ringi, aga kui sa oma juuri ei tunne, siis oledki justkui juurteta puu ning selline puu tugevalt seista ei saa.