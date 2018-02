Peeter Volkonski: peaksime mõtlema, millise maa endast maha jätame

Oleks hea, kui ma nüüd õigest aru sain. See on ju kena, et riik sai 100-aastaseks, aga kui hakata laiemalt mõtlema, siis riigid tulevad ja lähevad. Aga maa, see võiks jääda. Me peaksime mõtlema just selle peale, et millise maa me endast maha jätame. See oli minu jaoks oluline.