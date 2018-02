Kõige väiksemat kingitust Eesti riigile polegi võimalik näha

«Taolisi kujutisi püütakse pidupäevadel joonistada lennukitega taevasse,» märkis Merisalu. «Mõtlesime tudengitega, et teeme õppetöö raames Eesti Vabariigi auks midagi sarnast olemasolevate vahenditega.»

Kui pildile klikata ja seda täismõõdus vaadata, näeb selle allservas joont, mille pikkus tegelikus elus vastab 30 mikromeetrile. Meeldetuletuseks olgu öeldud, et üks mikromeeter on 1000 korda väiksem kui millimeeter ja seega mahuks see maailma väikseim Eesti kaart isegi juuksekarvale!