Tartu vanima elaniku matusetalitus oli just selline, nagu lahkunu seda ise soovis

Kuna praegu räägitakse palju lugusid inimestest, kes on sama vanad kui Eesti Vabariik, siis Hilda Paju 106 aastat on veelgi erakordsemad, kuna tema silmad on väikesest tüdrukueast peale näinud ja kogenud kõike, mis 100 aasta sisse ühes riigis mahtuda saab. Õpetaja kirjeldas lühidalt ka kõiki Hilda Paju olulisi elulooseiku ning lohutas mahajääjaid, öeldes et inimese elu lõpp ei ole kunagi kurb ega õnnetu, vaid see on asjade loomulik käik. Kui keegi on nii palju päevi näinud nagu Hilda Paju, siis kõige olulisem tunne saab olla tänutunne.