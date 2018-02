Foto ja video: Tartu sukeldujad viisid Eesti lipu 100 meetri sügavusele

«100 meetrit on kaks Pika Hermanni torni koos lipuga,” rääkis sukeldumisklubi Maremark instruktor Alo Toom. «Kuna rahvusvaheline hobisukeldumise piir on 40 meetri juures, siis sellest sügavamaid sukeldumisi teevad vähesed. Eestis on tuhandeid hobisukeldujaid, aga 100 meetri sügavusele saaks minna vaid mõni tosin - see eeldab spetsiaalset väljaõpet, põhjaliku planeerimist, õigesti ettevalmistatud gaase ja veatut plaani jälgimist – sest ohutus on kõige tähtsam.” selgitas Toom.