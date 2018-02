DROONIVIDEO JA GALERII: Õpetaja tänava veetorni tippu tõmmati igavese kingitusena Eesti lipp

Rotary klubi president Rein Kinkar rääkis, et idee ajaloolise veetorni katusel lipp heisata tekkis möödunud aasta kevadel. «Eesti linnaruum pole kahjuks kuigi lipurikas, lisaks jäime juurdlema Tartu linnapea mulluse ülekutse peale heisata kodumaa sünnipäevaks rohkem rahvuslippe. Suurepärase näitena kolme Rotary klubi koostööst saigi idee teoks,» selgitas Kinkar idee tagamaid.

Kinkar lisas, et Tartu veetorn on kõrgel kohal kaugele paistev auväärne hoone, kus aga Eesti lipp pole kunagi lehvinud. Veetorn ise ulatub 32 meetri kõrgusele maapinnast, kuid sellele lisandub kahemeetrine õhutõrje kuulipildurile rajatud putka, mille katusele kümnemeetrine lipumast lõpuks paigaldatigi. Nii lehvib 4 x 2,5 meetri suurune trikoloor lõppkokkuvõttes 44 meetri kõrgusel maapinnast. Pimedal ajal valgustab lippu neli leedtehnoloogial põhinevat helgiheitjat.

«Loodame, et selle ideega tuleb kaasa teisigi inimesi ja lippe tuleb meie linnaruumi veelgi juurde. Kolm Rotary klubi on igal juhul kindlad, et vaba Eesti lipp jääb veetornile lehvima igavesti,» ütles Rein Kinkar.