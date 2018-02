Jüri Ratas: iialgi varem pole meie riik olnud majanduslikult ja kultuuriliselt nii heal järjel

Head kaasteelised!

Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamine algas juba eelmise aasta kevadel. Mul oli austav võimalus Peterburi Jaani kirikus peetud kõnes osutada, et 8. aprillil 1917 Jaani kirikust Tauria paleeni kulgenud ja hinnanguliselt kuni 40 000 eestlast koondav rongkäik oli esimene suur rahvakogunemine Eesti riigi loomise pühal teekonnal. See tipnes autonoomianõudega, millele järgnes Venemaa Ajutise Valitsuse määrus 12. aprillist. Nõnda liideti Liivimaa kubermangu eestlastega asustatud alad Eestimaa kubermanguga. Kaks seni administratiivselt lahutatud Eestit said üheks. Maa ja rahvas said kokku – sündis meie maa.

Me tähistasime seda sündmust sümboolselt Mihkli kirikus ning heatujuliste rahvamatkadega kunagise kahe kubermangu piiril.

Nüüd, 100. sünnipäeva eelõhtul oleme siin, Riia kõrval omaaegse Liivimaa ühes tähtsamas linnas, millest 1632. aastal sai Emajõe Ateena. Tahan sellega rõhutada, et asustusajaloo poolest on meil vedanud – Eesti riigist kaheksa korda vanema Tartu linna näol on meil olemas Põhja-Eestit ja pealinna tasakaalustav keskus ulatusliku tagamaaga. Väljakutseks nii ajaloos, aga ka tänapäeval on see, kuidas need Eesti riigi kaks erinevat poolust, kaks suurimat keskust toimiksid teineteist täiendavalt. Nii majanduslikus, ühiskonnakorralduslikus kui ka kultuurilises mõttes.

Peame hoolt kandma, et iga Eesti nurk, iga teekäänak oleks täis elu ning rõõmu. Omavalitsusreformi eesmärk ongi ju tagada valdade ja maakondade suuremaks iseseisvuseks vajalike tingimuste loomine, mis muudaks neid võimekamaks. Kuigi suurem osa meie rahvastikust on linnastunud ning linnad omakorda valglinnastunud, oleme siiski üle saamas meid vahepeal ähvardanud maa tühjenemisest. Elu naaseb teistsugusel moel. Suurtootmise kõrval on mahe-, turismi- ja käsitöötalud, on kaugtöö ja on neidki, kes naasevad oma suguvõsa juurte juurde nii, et nende põhiline elamine ongi maal ja linnas on peatuskoht.

Viimastel aastakümnetel on meid taas palju mõjutanud ränne – oleme kogenud välja-, tagasi- ja pendelrännet. See on kahtlemata seotud nii praeguse valitsuse kui ka loodetavasti järgnevate valitsuste tähtsaima eesmärgi – Eestimaa rahvaarvu suurendamisega. Siinkohal kinnitan täie siirusega, et kõik erinevatel põhjustel ja ajalooperioodidel Eestimaalt lahkunud inimesed on oodatud kodumaale tagasi. Alati. Samal ajal tuleb meil tagasirände kõrval loomulikult panustada ka sündimuse suurendamisse.

Olen ühte meelt ülikooli emeriitprofessori, rahvastikuteadlase Ene-Margit Tiiduga, kes kuu aega tagasi Postimehes ilmunud käsitluses leiab, et nii nagu Prantsusmaal nii ka «Eestis[ki] võiks perepoliitika olla parteideülene ja süsteemselt arendatav». Ehk teisisõnu, just selles valdkonnas vajame ühiskondlikku lepet. Professor osutab, et taastetase – 2,08 last naise kohta – on võimalik saavutada, kui riigi elanikkonna haridustasemest, oodatavast elueast ning elatustasemest koosnev inimarengu indeks ületab taset 0,9. Siis hakkab ka keskmine laste arv kasvama. Ülalpool nimetatud indeksi taset asuvad mitmed Põhjamaad, meie naabrid.