Näitus heidab pilgu kunstnike sajanditagusesse loomingusse

Täna, 23. veebruaril kell 15 avatakse raeplatsi viltuse maja kolmandal korrusel näitus «100-aastased teosed Tartu kunstimuuseumis». Keset väikest tuba on postamendil kaks mehepead, millest ühe on Jaan Koort välja võlunud jalakapakust ja teise mustast graniidist. Neljal seinal on tasapinnaline kunst, mis samuti loodud äreval, raskel, keerulisel ja verisel aastal 1918.