Galerii: Karm heategevus ehk Playtechis toimub maraton 21 000-l trepiastmel

See on 42,2 kilomeetrine klassikaline maratonidistants, aga kontoris tähendab see sadat ringi mööda koridore ja treppe ehk kui pidupäevaselt öelda, siis ühte ringi Eestimaa iga aasta eest.

Rajale jääb 500 korrust tõusu ja 500 korrust laskumist! Kõrguste vahes on see peaaegu sama, mis oleks kuus korda Suure-Munamäe otsa ja sealt alla jooksmist, ning trepiastmeid koguneb 21 000.

Kontorimaratoni idee autor ja peakorraldaja on Playtechi töötaja Valdo Kanemägi, kes on jooksmisega järjekindlalt tegelnud viimased viis aastat ning kes ka täna rajale läks. See on ta 16. maraton.

«Kõik olid entusiastlikud. Ütlesid, et väga halb idee, aga teeme ära!»

Idee sündis mullu

Aasta varem, Eesti Vabariigi 99. aastapäeval, jooksis Valdo Kanemägi maratoni oma spordikella järgi üksipäini mööda Tartu linna, vahepeal mõtiskledes, et kuidagi külm ja igav on üksi joosta. Ning siis mõtles ta, et näiteks aasta pärast oleks tore ju seda teha koos sõpradega või paljude teiste jooksjatega, aga kus või kuidas?

Kui eelmise suve lõpul tekkis Playtechi Tartu kontorisse siseterviserada, mille pikkus oli 333 meetrit, sähvatas tal idee, et kui terviserada natuke juurde mõõta, saaks ehk maratoni ära joosta sealsamas ja täpselt saja ringiga.

«Rääkisin oma ideest kontoris ja paarile sõbrale väljaspool kontorit,» meenutas ta. «Kõik olid entusiastlikud. Ütlesid, et väga halb idee, aga teeme ära!»

Valdo Kanemägi tunnistas, et jah, see on katsumus inimvõimete piiril, aga kindlasti midagi sellest vallast, mida ka kümne aasta pärast meenutada.

Kontorimaratoni kõrvale tekkis tal kohe teine mõte, mis on seotud sellega, et inimesed võiksid püüda Eestile midagi omalt poolt tagasi anda. Kuna korraldusmeeskonna teistel liikmetel ei olnud väga head heategevat suunda välja pakkuda, siis mõtles Valdo Kanemägi edasi. Tema idee oli seotud isikliku üleelamisega, kuna nende pere pisitütar pidi eelmisel kevadel viibima vastsündinute intensiivraviosakonnas.

«Märkasin, et selles osakonnas oli palju seadmeid, mille soetamist on toetanud Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond ning mu meelest tundus see olevat hea mõte püüda ka omalt poolt sellele osakonnale midagi anda.»

Valdo Kanemägi lisas, et nende lapsega on kõik hästi, ta saab kahe nädala pärast aastaseks. Lastefondile annetusrahagi on juba koos, sest kuna limiidiks oli 35 osavõtukohta, siis need said varakult täidetud - registreerimine lõppes juba üle-eelmisel nädalal. Iga osavõtja tasu 25 eurot lähebki heategevuseks.

Meistrid ja lihtsurelikud

Praegu treppidel higistavate jooksjate hulgas on kolm Playtechi töötajat: lisaks Valdo Kanemägile ka Taavi Ilp ja Taivo Liik. Ning mõned väga kiired Eesti sportlased nagu Ergo Meier ja Hannes Veide ning isegi üks kiire lätlane Peteris Cabulis.

Kohal on ka meistermaratoonar Rein Pärn, kellele see on 400. maraton. Kohal on veel Margus Konnula ehk luuletaja Contra, kes – pole võimatu, et pärast finišit Eesti Vabariigi ja jooksmise auks poeemi loob.

Mitte keegi ei tea, mis aeg võiks tulla niisugusel rajal võitjale.

Valdo Kanemägi pakkus, et vast pealt nelja tunni või alla viie tunni. Ka arvas ta, et ta ise teeb lihtsurelikuna sellise raja läbi ajaga, mis tähendab tavapärasele maratoniajale kahte lisatundi.

Iga ringi lõpus on Playtechi kontoris teeninduspunkt, kus pakutakse spordijooki, vett, koolat, teed, kohvi, banaani, hapukurki, rosinaid, pähkleid, kartulikrõpse, juustu, leiba ja soola ning eriürituse puhul ka kiluvõileiba. Rada on tähistatud suunanoolte ja lintidega ning sündmus lõpetatakse 9 tundi pärast starti ehk kell 18. Kohal on parameedik.