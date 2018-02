Maratonirada saab pühadeks uued jäljed

«Külmad ilmad jätkuvad, rahval on pühade ajal ilus suusatada,» ütles Kütt.

Plaan on nii, et kogu pikkuses on kevadeni kaks klassikajälge ja jääb ka uisusammu sõitjate ala. Tuleval nädalal rajahooldust plaani ei ole. Mis edasi saab, sõltub muidugi ilmast ja sellest, kuidas hooldamiseks raha jätkub.