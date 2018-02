Tartu ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik on teise korruse lugemis­saali renoveerimisega rahul.

Tartu ülikooli raamatukogu võtab ilmet. Teise korruse lugemissaali renoveerimistööd on lõppjärgus, ruum on muutunud senisest avaramaks, kohal on esimene partii rõõmsates toonides laudu ja uued, täiustatud laenutusaparaadid.