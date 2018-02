Kunstiprogramm «Lätted» algab Peeter Alliku isatalus

«Peeter on kunstiväljal nüüdseks tegutsenud rohkem kui 40 aastat. Tema tegemisi on tunnustatud Eestis ja rahvusvaheliseltki,» teatasid galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin. «Ka näituste ajalugu on Peetril aukartustäratav, alles hiljaaegu sai Tartu kunstimuuseumis näha tema suurejoonelist ülevaatenäitust. Kursi külas pole aga Peeter varem oma teoseid välja pannud. Me parandame «Lätete» raames selle vea.»