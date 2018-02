Kümme võimalust tähistada vabariigi 100. aastapäeva

Tänavu peab meie kodumaa oma esimest kolme­kohalise arvuga sünnipäeva. Riigi kohta pole seda just palju, kuid inimskaalale asetatuna on see igati väärikas iga. Ajaga kuhjuvad kogemused, mälestused ja lood. Ajaga sünnib ajalugu. Pole mingi saladus, et sellel armsal väikeriigil on kirju minevik. Aastakümneid pole me näiteks tema sünnipäeva avalikult tähistada saanud. Praegu ei takista meid miski. Meil on riik. Meil on juubel. Me ei jäta seda pidu pidamata.