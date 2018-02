Eesti Üliõpilaste Seltsi värvidest Eesti Vabariigi riigilipuks

Sinimustvalge värvikombinatsiooni võttis 1881. aastal esimesena kasutusele Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS), täpsemalt selle eelkäija, ametlikult loomata jäänud korporatsioon Vironia. Ajaloolane Ago Pajur märkis, et paraku pole võimalik tagantjärele täie kindlusega väita, miks ikkagi just need värvid valiti ja mida need pidid sümboliseerima, sest säilinud on vaid Vironia asutamiskoosoleku protokoll, milles need värvid on ilma ühegi põhjenduseta lihtsalt fikseeritud.