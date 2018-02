Suri Tartu vanim elanik Hilda Paju

Hilda Paju viimase aja juttudes andsid tooni igatsus oma poja Reinu ja mehe Johannese järele, kes puhkavad Raadi surnuaial juba aastaid ning see, et ka Hilda ise ihkas väga Raadile.

«Nüüd võib öelda, et ta viimane soov täitub,» sõnas ristipoeg Jaan Sults. «Muidugi sai Hildaga palju kõneldud sellest, et pea veel natuke vastu, et uus sünnipäev kohe paistab, ja Hilda elavneski iga kord selle mõtte peale. Aga mis teha.»

Hilda Paju viimaste aastate sünnipäevadelt võib kirjeldada kauneid hetki.

Kui ta sai 100, siis keetis ta ise oma peolauale süldi ja hapendas kapsast. Hilda ütles, et eks tal neid aastaid sellepärast ongi nii palju antud, et tema on maatoidu peal üles kasvanud ning oskab heast toidust lugu pidada. Ka arvas ta, et armastusfilmide vaatamisel on samuti oma osa, et ta nii kaua vastu peab – saja-aastasena jälgis Hilda iga päev andunult kolme teleseriaali.

101-aastaselt kuulutas ta, et tal on valmis matuseliste nimekiri ja see, millises kirstus teda maamulda panna ning kuidas peied korraldada. Ta rääkis, et kui sünnipäevi ühel päeval enam ei tule, siis tuleb järgmisena matus ning see ei ole sugugi vähetähtis sündmus.

102-aastaselt ütles Hilda, et elu on väga lühike ning seda üürikest elu ja vähest aega tuleb osata kasutada. Et rõõmu peab jätkuma, aga seda jätkub siis, kui oskad olla aus inimene, kui usud jumalat ning kui katsud inimestega hästi läbi saada.

Järgmistel sünnipäevadel tuli Hildal aina sagedamini jutuks see, et üksi on igav elada. Ometi on olnud Hilda Paju sünnipäevalauad alati rahvarohked, ja kuigi tal endal lapselapsi ei olnud, siis jätkus alati õdede ja vendade järeltulijaid ning teisi häid tuttavaid.

Hilda Paju näitab oma käsitööd FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Hilda Paju (neiunimega Kukk) sündis 17. märtsil 1912 Laiuse vallas talupidajate peres, kus ta kasvas üles koos nelja õe ja ühe vennaga. Ta õppis Tartu kommertsgümnaasiumis. Abiellus Valgamaa Keeni valla sekretäri Johannes Pajuga, kes oli Treffneri kooli kasvandik.

Hilda lõi hoogsalt kaasa Keeni Maanaiste Seltsi töös, juhtis kodust majapidamist, tegi käsitööd, kasvatas loomi, hoidis korras vallamaja lilleaia ning kuulus Punase Risti samariitlaste kolonni – need olid tema elu kaunimad aastad.

Hilda Paju saadetakse oma viimsesse puhkepaika Raadile 23. veebruaril kell 12 Tartu Peetri kirikust.