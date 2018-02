Endisest kirjanike loomemajast Elvas sai kultuurimälestis

Alliku villa on Peedu suvituspiirkonna kõige silmapaistvam arhitektuuriobjekt, mis väljendab 20. sajandi alguse muutusi suvituskultuuris. Terviklikult säilinud peahoone moodustab koos teenijatemaja, maakeldri ja kõrghaljastatud krundiga ajastutruu juugendliku ansambli.

Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõuniku Liina Jänese sõnul on hoonel väga suur arhitektuurne ja ajalooline väärtus ning selle juures on tähtis ka väärtuslike interjööride säilimine. «Lisaks arhitektuuriväärtusele on sellel majal ka suur kultuuriajalooline väärtus, sest nõukogude ajal elas, suvitas ja töötas hoones arvukalt tuntud kultuuritegelasi,» ütles Jänes.