Video: kas sina teed vahet Eesti ja Soome magusal?

Soome ja Eesti on sündinud peaaegu samal ajal sada aastat tagasi ja neil kahel riigil on palju ühist. Nii näiteks on Sakari Neuvoneni jutu järgi mõlemal pool Soome lahte juba ammu selgeks saanud, et põhjamaises külmas ja pimedas talves on lausa hädavajalik vahel põske pista šokolaadi või midagi muud maitsvat, mis annab sooja ja energiat kohe juurde.