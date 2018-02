Otepää valmistub laskesuusapeoks

MMi peakorraldaja, Eesti laskesuusatamise föderatsiooni president Aivar Nigol rääkis, et suuremad Tehvandi staadioni, radade ja lasketiiru ettevalmistustööd algasid eile ning 24. veebruariks tuleb asjadega täielikult valmis saada, et saabuvad koondised saaks muretult radu ja tiiru proovida.

«Kuid ettevalmistusi oleme muidugi teinud juba terve viimase aasta, kui saime teada, et MM on meie korraldada,» lisas Nigol. «Viimasel kuul oleme põhiliselt tegelenud transpordi ja majutusega. Samuti on palju asjaajamist seoses relvade ja laskemoonaga.»