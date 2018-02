Eesti riigist 11 päeva vanem Johanna Jekimov on öelnud: «Elu on üürike, aga elu on tõesti ilus, kui sa seda ilusti elad!» Tõsi, pikka ja koledat elu ei ihka keegi. 100-aastane Jekimov heegeldab praegugi pitslinikuid, ta on oma elus palju laulnud ja tantsinud, hulga rasket tööd teinud, lapsed üles kasvatanud … Õigem on vist öelda, et kui sa elad oma elu ilusti, saadki kingiks palju aastaid. Praegu elavad Eesti inimesed saja-aastaseks 19 korda sagedamini kui 100 aastat tagasi. Kuidas seletavad seda teadlased ning kas Johanna Jekimovi elutarkusel võiks ka maailma mastaabis kaalu olla?

FOTO: Kristjan Teedema