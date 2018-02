Maailm paraneb aeglaselt, aga Negavatt aitab kaasa

Negavati energiasäästukonkursi projektijuht Kadi Mitt on suure kogemusega üritustekorraldaja, kuid juba eemalt vaadates on näha, et tema pärusmaa on just keskkonnakaitse. Ka meie kohtumisel kannab ta suure valge pingviiniga kampsunit, mis on loomulikult toodetud kodumaises ettevõttes eetiliselt ja keskkonnasäästlikust materjalist.