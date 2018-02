Kahe ajaloolase ühine töö tekitas lugejais elevust

See uudis on hea, aga tegelikult veelgi parem, sest ühe pealkirja all on kaks raamatut, mis tulid korraga lugejate ette. Esimene kaantevahe võtab kokku aja maapäevast Otto Tiefi valitsuseni ja teine vaatleb okupeeritud Eestit 1944–1991. Ja kui teada, et need kaks on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva sarjas alles esimesed trükised ja tulemas on veel 42, on tõelise raamatusõbra rõõm seda suurem.