Valve Luha: jäägu Kambja, kompromissiks sobib ka Ropka

Leian, et rahvaküsitlusel ei olnud mõtet, sest Ülenurmel on üle 7000 elaniku, Kambjas 2600. Volikogus on ülenurmekate enamus, see otsus on juba ette teada. Sellise küsitluse asemel oleks võinud selleks planeeritud raha eest parandada mõne vanainimese elamistingimusi või muuta üldiselt vanurite elu veidi paremaks.