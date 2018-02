Rein Kinkar: olgu Eesti lipp Tartu veetornil innustav eeskuju

Lipu heiskamise kava hakkas idanema mullu kevadel, kui klubide liikmed kodumaa saabuva sünnipäeva tähistamise üle aru pidasid. Ideid oli mitmeid, üksmeelse toetuse sai just see lipu heiskamine.

Laias ilmas ringi liikudes oli nii mõnelegi klubikaaslasele silma jäänud, et muudes maades lehvib linnades palju riigilippe. Eeskätt paistavad sellega silma USA ja Austraalia. Lipud on välja pandud mitte ainult riigile või linnale kuuluvatele majadele ja ametiasutustele, vaid tihti ka ärihoonetele või korterelamutele. Ikka selleks, et näidata üles patriotismi ja isamaa-armastust.

Eesti linnad nii lipurikkad ei ole. Tartu on tänuväärselt heisanud riigilipu ja linnalipu asutustele, koolidele ja lasteaedadele, samuti on ülikoolid sellega kenasti kaasa tulnud. Aga lisaks Toomemäe tähetornile võiks ju olla veelgi hooneid – või väljakuid –, millel sinimustvalge lipp võiks lehvida. Veetorn on kõrgel kohal väljapaistev ajalooline hoone, kus küll kunagi on olnud ka lipumast, kuid kus Eesti lipp pole kunagi lehvinud.

Idee haakus kenasti ka Tartu linnapea poolt mullusel lipupäeval tehtud üleskutsega: heiskame kodumaa sünnipäevaks rohkem rahvuslippe!

Rotary klubid on üle sajandi tagasi USAst alguse saanud heategevusliikumine, mille eesmärk ühiskonda paremini teenida nii oma igapäevase tööga kui ka ühisprojektide kaudu.

Eestisse jõudis Rotary-liikumine 1930. aastatel. Eesti teine Rotary klubi asutati Tartus 1932. aastal. Eestvedaja oli majandustegelane Oskar Rütli, asutajate seas ka toonane linnapea Karl Luik. 1940. aastal punavõimud sulgesid klubi.

1992. aastal taastati Tartu Rotary klubi tegevus ning peagi lisandusid Tartusse ka Toome Rotary klubi ja Hansa Rotary klubi. Kokku on Tartus ligi 150 rotariaani. Klubid toetavad vabatahtliku tegevuse ja rahastamisega haridus- ja kultuuriprojekte, hoogustavad rahvusvahelist õpilasvahetust ja muid valdkondi. Iga klubi seab oma sihid ise, kuid veetorni lipu heiskamine on suurepärane näide ühistegevusest.

Veetorn on ajalooline hoone, mida hakati ehitama 1939. aastal. Linna hakkas see veega varustama 1941. aastal. Linna taristu uuendamine oli Tartu pikaajalise linnapea Karl Luige peamine tegevusvaldkond. Nii valmisid ka linna veevärgi plaanid, mille üks oluline osa oli Tartu veetorn. Torn nimelt tagab surve veevärgis ning toimib veevaruna ajutiste katkestuste korral. Nüüdseks on veevõrgu tehnoloogia muutunud ning torn surve tagajana on läinud ajalukku. Kuid ometi on tema kultuuriline ja ajalooline väärtus endistviisi olemas, pigem on tegu uinuva kaunitariga.

