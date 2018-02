Maaülikooli raamatukogu sai sajanditevanused rariteetsed teosed

Nüüdsest on raamatud kirjeldatud ka elektronkataloogis ESTER. «See on meie kink Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks!» rääkis maaülikooli raamatukogu teenuste arendusjuht Kersti Laupa.

«Ajaloo keerdkäikude tõttu on raamatute teekond meieni olnud pikk. Nende varasem teadaolev omanik oli Baltisaksa arsti-, loodus- ja kunstiteadlane ning kollektsionäär Karl Eduard von Liphart, hiljem Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi raamatukogu,» lisas Laupa.

Maaülikooli loodusteadlike kogude projektijuht Märt Rahi sõnul on Buffoni teoste talletamise väärtus nende osa virtuaalsest «ajaloolisest mälust».

«Raamatud on üle elanud maailmasõjad, Tartu pommitamise ja raamatukogude puhastusaktsioonid, mil pidi neid lausa peitma. Meile üllatusena selgus, et haruldused polnud sisse kantud ka elektronkataloogi ESTER,» rääkis ta. Rahi arvamusel aitavad teosed ning ESTERi kirjed kindlasti kaasa meie kultuuri- ja teadusloo uuringutele. «See on küll üksjagu aeganõudev ettevõtmine, kuid analüüsides nende raamatute omanikke, inimeste seoseid Euroopa ja kohalike oludega, kooruks siit sammhaaval täiendusi Eesti kultuuriloole.»