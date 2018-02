Ruudu Rahumaru räägib oma töödest. Nende mustreid võib leida ka tema rõivastelt ja Kolumbiast pärit kotilt, mille üleõlapael on jäänud fotole.

Tartu kunstimaja väikeses galeriis on tavatult värvikirev näitus, mille piltidele on kunstnik Ruudu Rahumaru ühendanud fotograafia ja maalikunsti. Fotomaali tehnikat kasutades on autor võtnud pildile midagi silmale nähtavast maailmast ja midagi tunnetuslikult tasandilt ehk tema enda sõnul orgaanilisest mustriilmast.