Nutikassa tuvastab petturid kerge vaevaga

Arusaam, et nutikassas on sulidel lihtne kaupa varastada, on rahva teadvuses laialt levinud. Üksikuid vargusi tuleb küll ette, kuid poekettide esindajate sõnul on tegu siiski marginaalse probleemiga. Harilikult suudavad nutikassad klienditeenindajate ja tehnoloogia abiga varga üsna kiiresti ja kerge vaevaga tuvastada.