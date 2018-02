Taastusarst Rein Kuik: kui vähegi spordite, kontrollige end lihtsa testiga

Rein Kuik osutab sellele, et ülemäärane treeningmaht või suur võistluskoormus võivad terviseriskide olemasolul kujutada ohtu. Ning sellelegi, et spordiharrastajate hulgas on ligi 5 protsenti neid, kes kipuvad ülemäära treenima, koguni nii, et tahaplaanile jäävad pere ja töö.»

Enamik inimesi võivad sportida ilma probleemideta ning soovi korral tõsta oma kehalist aktiivsust riskivabalt. Teatud osal treenijatest tuleb aga paraku arvestada võimalike riskifaktoritega, mis ebasobivate või ülemääraste koormuste tagajärjel võivad põhjustada tervisekahjustusi ning lõppeda äärmuslikel juhtudel äkksurmaga.

Taastusarst Rein Kuik. FOTO: Sille Annuk

«Ka peab spordiüritustel osalemisel või sihipärasel treenimisel arvestama alati oma tervisliku seisundiga ning organismis toimuvate ealiste muutustega, et vältida tervise kahjustamist.» selgitas taastusarst Rein Kuik.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehel on võimalik täita spordimeditsiiniline enesekontrolli test ehk SET-test, mis on suunatud terviseprobleemide ennetamisele spordiga tegelemisel.

Selle leiab https://kodu.kliinikum.ee/taastusravi/set/ Küsimustik hõlmab inimese tervislikku seisundit, tema eluviise ja pärilikkust. Selle täitmiseks kulub mõni minut ning pärast seda saab täitja tulemustest lähtuvalt esmase hinnangu võimalikele ohuteguritele.

Rein Kuiki sõnul on SET-testi koostamisel tuginetud Rahvusvahelise Olümpiakomitee, Rahvusvaheline Spordimeditsiini Föderatsiooni ja mitmete teiste meditsiiniliste ühenduste soovitustele. Ta lisas, et testi juhised on personaalsed ja soovituslikud ning kindlasti ei asenda need arstlikku konsultatsiooni ega terviseuuringut.

«Oma tervise ja elu eest vastutab kõigepealt ikka inimene ise. Seepärast on vahel vaja, et keegi suunaks inimest,» selgitas Rein Kuik. «Vahel võib abi olla üsna lihtsast tööriistast, näiteks internetis kättesaadavast küsimustikust, mille tulemus ütleb sulle, et mõtle natuke: tõenäoliselt tähendavad sinu elustiil ja sportimisharjumused su tervisele riske! Millal arst sinu tervislikku seisundit sportimiseks viimati kontrollis?»

Rein Kuik rääkis ka sellest, et SET-testi täitmine võiks saada kohustuslikuks kõigile, kes suurtest spordisündmustest osa võtta soovivad. See test on vähim, mida spordiharrastaja oma tervise kaitseks teha saab.

«Arvuti annab ju igale vastajale ka unikaalse koodi. Seesama kood võiks olla üks Tartu maratonile pääsemise kohustuslik element. See näitaks, et inimene on tõepoolest mõelnud oma tervisenäitajate ja sportimisharrastuse peale,» rääkis ta.