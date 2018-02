Uljas seltskond sõitis autoga Peipsi järve jääle

Et järvejääle minek autoga on jätkuvalt keelatud ning ohtlik, väljus kiirelt järvistule Mustvee kordoni saanipatrull. Piirivalvurid tabasid sõiduauto pea kolme kilomeetri kaugusel kaldast.

Selle juhile selgitati, et autoga järvele väljumine on keelatud ning seltskonnale anti korraldus sõita tagasi kaldale. Masina roolis olnud 42-aastasele mehele määrati rikkumise eest rahatrahv.

Piirivalvurid tuletavad meelde, et autoga jääle minek on ohutu ainult jääteedel ja alles siis, kui maanteeamet on need liikluseks avanud. Seni võib Peipsi jääl liikuda üksnes jalgsi või maastikusõidukiga.