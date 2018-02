Muuseumi enda jõududega on valmis saanud suur ülevaade mänguasjadest, millega Eestis elanud tüdrukud ja poisid on mänginud viimase saja aasta jooksul. Esimene asi, portselanist nukuke pärineb aastast 1918, viimane on aga aastast 2018 – mobiiltelefon, mille ümbrisel on Lotte ja Bruno. Välja on pandud ka nukke, autosid, kiikhobuseid ning näiteks samuti laua- ja osavusmänge.